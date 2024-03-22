Белый дом: Никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве нет

Белый дом: Никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве нет13
- 22.03.2024, 23:07
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США все еще собирают информацию об атаке в Москве.
В Белом доме сообщили, что нет никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве.
Об этом сообщает BBC.
«Никаких признаков причастности Украины», – цитирует издание сообщения Белого дома.
BBC отмечает, что ранее из Белого дома сообщали, что они все еще собирают информацию об атаке в Москве.
Они заявили, что «на данный момент нет никаких признаков» причастности Украины к текущему нападению.
Напомним, 22 марта вечером в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл»: 40 убитых и более 100 раненых.