Белый дом: Никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве нет 13 22.03.2024, 23:07

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США все еще собирают информацию об атаке в Москве.

В Белом доме сообщили, что нет никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве.

Об этом сообщает BBC.

«Никаких признаков причастности Украины», – цитирует издание сообщения Белого дома.

BBC отмечает, что ранее из Белого дома сообщали, что они все еще собирают информацию об атаке в Москве.

Они заявили, что «на данный момент нет никаких признаков» причастности Украины к текущему нападению.

Напомним, 22 марта вечером в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл»: 40 убитых и более 100 раненых.