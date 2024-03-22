закрыть
23 марта 2024, суббота, 0:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом: Никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве нет

13
  • 22.03.2024, 23:07
  • 4,056
Белый дом: Никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве нет

США все еще собирают информацию об атаке в Москве.

В Белом доме сообщили, что нет никаких признаков причастности Украины к стрельбе в Москве.

Об этом сообщает BBC.

«Никаких признаков причастности Украины», – цитирует издание сообщения Белого дома.

BBC отмечает, что ранее из Белого дома сообщали, что они все еще собирают информацию об атаке в Москве.

Они заявили, что «на данный момент нет никаких признаков» причастности Украины к текущему нападению.

Напомним, 22 марта вечером в Подмосковье произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл»: 40 убитых и более 100 раненых.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов