«Я слышала выстрелы и неслась в толпе спасаться» 22.03.2024, 23:24

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Как спасались работавшие в «Крокусе».

Елена (имя изменено) — одна из очевидиц атаки на «Крокус-сити холл», помощница танцевальной группы, участники которой должны были выйти на сцену в 8 вечера по московскому времени. «Мы за 5 минут до выхода стали готовиться с ребятами за кулисы идти. Я была в гримерке за кулисами», — рассказала она BBC. В этот момент они услышали звуки выстрелов.

«Как человек, работающий в кино, я не испугалась выстрелов. Я сперва не поняла ничего, — говорит Елена. — Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу». Елена говорит, что они с коллегами спаслись, потому что охрана «Крокуса» быстро открыла все выходы.

«Охрана профессионально направляла всех и говорили не паниковать. Меня просто вынесло с толпой», — рассказала она. Толпа убегала из концертного зала через примыкающий к нему торговый центр, а оттуда — через Павшинский мост в сторону Живописной набережной. «Когда я уже была за мостом, загорелось здание. Те, кто пришел за мост позже, говорили про взрыв, но я не знаю [что именно стало причиной пожара]», — добавила Елена.