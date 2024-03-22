Число украинских беженцев в ФРГ выросло до 1,65 млн человек 4 22.03.2024, 23:28

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Это на четверть миллиона больше, чем в 2023 году.

В настоящее время в Германии зарегистрировано около 1,65 миллиона украинцев. По состоянию на 12 марта это приблизительно на 250 000 человек больше, чем в прошлом году, сообщает в пятницу, 22 марта, издание Der Spiegel со ссылкой на ответ федерального Министерства внутренних дел депутату от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Александру Трому.

Согласно отчету, на который ссылается издание, количество граждан Украины, которые бегут от российской военной агрессии, сейчас превышает число просителей убежища в Германии из других стран. Тром считает в связи с этим фактом, что федеральное правительство обязано срочно работать над «более равномерным распределением» вновь прибывающих украинских беженцев в других странах Европы. «Германия достигла своего предела», - заявил он в интервью Der Spiegel.

По данным Федерального статистического ведомства, женщины составляют приблизительно 80 процентов украинских граждан в трудоспособном возрасте, которые, спасаясь от войны, нашли c 2022 года убежище в Германии.

Беженцы из Украины имеют в Германии право на получение так называемого «гражданского пособия» (Bürgergeld), которое выплачивается людям не имеющим работы. Одинокие люди получают 563 евро в месяц. Семейные пары — по 506 евро на человека.

Родители получают также пособие на детей — от 357 до 471 евро в месяц на ребенка, в зависимости от его возраста. Кроме того, государство покрывает расходы на медицинскую страховку, оплату жилья и часть коммунальных услуг, выделяет деньги на покупку мебели для дома и школьных принадлежностей, оплачивает языковые курсы. По оценке федерального министра финансов Кристиана Линднера, в бюджете на 2024 год только на пособия для украинцев в Германии будет выделено от 5,5 до 6 млрд евро.