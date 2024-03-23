Британия анонсировала новый пакет военной помощи Украине 23.03.2024, 4:56

Киев получит дроны и ПВО.

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министерство обороны Британии в Twitter.

В ведомстве отметили, что пакет предоставят от Международного фонда для Украины, которым управляет Британия.

По информации минобороны, в пакет войдут современные разведывательные дроны, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины.

Также 20 млн фунтов (более 25 млн долларов) будет предусмотрено на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба.