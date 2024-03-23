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Путин после теракта не выходит на публику, но связался с Лукашенко

  • 23.03.2024, 16:44
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Путин после теракта не выходит на публику, но связался с Лукашенко

Госканалы в РФ трижды за ночь готовились публиковать обращение правителя РФ.

Российский диктатор Владимир Путин с вечера пятницы, 22 марта, когда под Москвой произошел теракт, не появлялся на публике. Однако он успел поговорить с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Об этом сообщает российское издание «Медуза».

Еще одно российское издание The Insider отмечает, что госканалы в РФ трижды за ночь готовились публиковать обращение Путина в связи с терактом. Кроме того, ночью анонс его обращения также опубликовали РИА Новости, но впоследствии назвали это «ошибкой».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с утра в субботу, 23 марта, заявил, что собеседники «подтвердили готовность взаимодействовать в борьбе с терроризмом».

Путин и Лукашенко «подтвердили готовность поддерживать контакты между соответствующими службами с целью эффективного реагирования на угрозы терроризма и экстремизма».

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