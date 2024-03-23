Лондон показал фото выпуска первых пилотов ВСУ, обучающихся на F-16

Лондон показал фото выпуска первых пилотов ВСУ, обучающихся на F-163
- 23.03.2024, 18:03
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Дальше – во Францию.
Группа украинских летчиков завершила один из этапов учений на западных истребителях F-16 в Великобритании. Министерство обороны Великобритании показало фото выпуска.
«Выпуск первых украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских воздушных сил. Теперь они перейдут к следующему этапу обучения во Франции», - сказано в сообщении.
Вчера в ведомстве сообщили, что 10 летчиков, почти полная эскадрилья украинских пилотов, завершили базовый курс обучения полетов на истребителях F-16 в Великобритании.