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Лондон показал фото выпуска первых пилотов ВСУ, обучающихся на F-16

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  • 23.03.2024, 18:03
  • 3,444
Лондон показал фото выпуска первых пилотов ВСУ, обучающихся на F-16

Дальше – во Францию.

Группа украинских летчиков завершила один из этапов учений на западных истребителях F-16 в Великобритании. Министерство обороны Великобритании показало фото выпуска.

«Выпуск первых украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских воздушных сил. Теперь они перейдут к следующему этапу обучения во Франции», - сказано в сообщении.

Вчера в ведомстве сообщили, что 10 летчиков, почти полная эскадрилья украинских пилотов, завершили базовый курс обучения полетов на истребителях F-16 в Великобритании.

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