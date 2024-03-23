В Австралии идет необычный судебный процесс 23.03.2024, 18:21

Мужчина возмутился, что ему не дали оценить экспонат в музее.

В Музее старого и нового искусства (MONA), расположенного в австралийском штате Тасмания, есть экспозиция, посетить которую можно только женщинам. В этом есть определенная задумка, и, видимо, ее не все поняли — это вылилось в необычный судебный процесс о «незаконной дискриминации» между музеем и его посетителем. Подробнее о ситуации рассказывает BBC.

Одна из экспозиций в MONA называется «Женский салон» (Ladies Lounge) и представляет собой куб, закрытый шторами: внутри него оборудована комната, в которую пускают только женщин-посетительниц. Мужчин же на входе разворачивают, но в самом кубе работают дворецкие, которые «живут, чтобы обслуживать женщин» и предлагают им шампанское.

Таким образом музей обыграл и перевернул с ног на голову концепцию традиционных австралийских пабов. Там вплоть до 1965 года женщинам запрещалось пить алкогольные напитки, да и вообще их редко туда пускали. А уж если пускали, то, как правило, обслуживали втридорога и отводили места лишь в самых неприглядных уголках заведений.

По задумке художницы Кирши Кэчел, ее экспозиция должна как бы вернуть женщинам право на пространство, где они смогут наслаждаться обществом друг друга, а еще — подчеркнуть ограничения, с которыми австралийки вынуждены были сталкиваться на протяжении десятилетий.

Однако задумку явно не оценил Джейсон Лау — житель австралийского штата Новый Южный Уэльс, который посетил Музей старого и нового искусства в прошлом году. Мужчину возмутило то, что его не пустили посмотреть эту экспозицию изнутри. По его мнению, таким образом музей занимается «незаконной дискриминацией».

Конфликт перерос в судебный процесс между музеем и его посетителем. По словам Лау, он знал, что MONA известен своими провокационными выставками, однако купил билет за 35 австралийских долларов (это около 75 рублей) в расчете «получить доступ ко всем экспозициям».

В свою очередь, в музее согласны: конкретно этот экспонат действительно дискриминационный. Однако представители MONA считают, что Лау за свои деньги ничего не потерял — он почувствовал объект искусства именно так, как он и был задуман.

— Часть этого опыта — отказ в получении желаемого, — заявила на заседании адвокатша MONA Кэтрин Скотт.

Одно из предложений Лау на суде заключалось в том, чтобы мужчины хотя бы платили за вход в музей меньше, так как, выходит, им доступно меньше экспонатов. Однако в MONA такой вариант посчитали непригодным для рассмотрения.

Результат судебного спора будет известен позже. Однако авторка экспозиции Кэчел уже заявила, что цель ее творчества достигнута, так как в обществе началась дискуссия [о гендерном равноправии и дискриминации].