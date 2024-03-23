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В Могилеве директор филиала одной из организаций похитила почти 80 тысяч рублей

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  • 23.03.2024, 19:13
  • 2,418
В Могилеве директор филиала одной из организаций похитила почти 80 тысяч рублей

Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

В Могилеве директор филиала одной из организаций незаконно завышала себе зарплату, сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что 40-летняя руководитель одной из организаций предоставляла в финансовое подразделение приказы на необоснованные надбавки к своей зарплате. При этом документы не согласовывались с вышестоящим руководством.

За три года женщина незаконно завладела деньгами предприятия в размере почти 80 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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