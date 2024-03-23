США выделили $228 млн на военную помощь странам Балтии 2 23.03.2024, 19:27

1,160

Помощь выделена в рамках Балтийской инициативы безопасности.

Конгресс США принял законопроект, который предусматривает предоставление военной и оборонной помощи Эстонии, Латвии и Литве на общую сумму 228 миллионов долларов в этом году в рамках Балтийской инициативы безопасности.

Об этом сообщает AP.

Военная помощь трем балтийским странам предусмотрена в законодательстве о финансировании правительства США, которое в субботу одобрили в Конгрессе Соединенных Штатов.

В своем заявлении министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что поддержка со стороны США значительно помогла Эстонии, Латвии и Литве ускорить реализацию нескольких проектов по развитию военной инфраструктуры и потенциала.

По его словам, хорошая новость заключается в том, что поддержка балтийских стран со стороны Вашингтона на этот раз несколько выше, чем в прошлом году.

«Это (финансовая помощь) посылает четкий сигнал о том, что США, крупнейший союзник в рамках НАТО, привержены безопасности и стабильности нашего региона», – сказал Певкур.

Созданная в 2020 году Балтийская инициатива безопасности (BSI) – это проект, с помощью которого министерство обороны США поддерживает развитие военного потенциала и оперативной совместимости вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы.

Основное внимание американского финансирования сосредоточено на развитии ПВО, морских и сухопутных войск в странах Балтии, сообщило Минобороны Эстонии.

В декабре 2023 года США и страны Балтии согласовали пятилетнюю дорожную карту оборонного сотрудничества.