В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на фронте 2 23.03.2024, 21:25

1,914

За сутки зафиксировано 64 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в субботу, 23 марта.

В общей сложности войска РФ нанесли шесть ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении российские захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели. На Лиманском направлении воины отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Клищиевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении защитники отбили девять атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка и Урожайное, где оккупанты при поддержке авиации 27 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении враг три раза, при поддержке авиации, атаковал позиции ВСУ в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. На Херсонском направлении противник совершил одну безуспешную атаку позиций украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, четырем пунктам воспаления, средству противовоздушной обороны, артиллерийскому средству и станции РЛС противника.