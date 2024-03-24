Кто-то врет
- Эль Мюрид
- 24.03.2024, 8:41
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Как белорусский КГБ подставил Путина.
Выступил все-таки Путин и объявил траур. И призвал сплотиться.
Как так получилось, что в России под вывеской борьбы за безопасность ликвидированы все свободы, но безопасности так и не стало больше, Путин уточнять не стал. И о своей ответственности распространяться - тоже. Он, как всегда, ни при чем.
Путин заявил, что террористы рвались к украинской границе, где для них было подготовлено окно.
В то же время из Беларуси пришла другая информация:
«Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать уйти террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена», — приводит его слова БелТА.
Иначе говоря, террористы, со слов белорусов, рвались немного в другом направлении. И белорусский КГБ, с его слов, обеспечил и помог в задержании.
Кто-то в таком случае врет.
Эль Мюрид, Telegram