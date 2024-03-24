Российский шоумен Светлаков рассказал, как ему удалось выбраться из «Крокуса» 24.03.2024, 9:19

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Сергей Светлаков

фото: ok-magazine.ru

Комик находился в концертном зале во время атаки террористов.

Российский шоумен Сергей Светлаков находился в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» во время нападения террористов 22 марта. Вместе с другими посетителями он забаррикадировался в коридоре, стрельба была в нескольких метрах, рассказал актер Ксении Собчак.

— Террористы вошли в зал со стороны амфитеатра (как раз над ним располагаются ложи, где мы и находились, потом несколько человек успели залезть туда). Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20−30 людей. Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож (потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах).

Дальше с несколькими ребятами мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны… Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход.

Повалил сильный вонючий дым и нужно было принимать решение, что делать дальше, прошло к этому времени 15−20 минут примерно… И опять же менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было… Когда мы вышли из этого коридора, попали в уже задымленное фойе. Сбоку стоял другой работник «Крокуса» и махал нам, чтобы мы бежали не через центр.

Затем мы оказались на улице. Так, без одежды, мы бежали ещё несколько километров, туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине.

Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой.

Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в здание Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. По данным СК России, в результате нападения погибли 133 человека.