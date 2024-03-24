Почему группировка «Вилаят Хорасан», напавшая на «Крокус», считает Россию врагом? 24.03.2024, 10:46

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И при чем тут «Талибан».

Пока российские власти пытаются обосновать связь подозреваемых в исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» с Украиной, источники в западной разведке уверяют, что нападение — дело рук сторонников «Исламского государства в вилаяте Хорасан» (ISKP).

Эта организация, часть «зонтичного» «Исламского государства», боролась в Афганистане и с армией США, и с врагами американцев — движением «Талибан», пишет «Медуза».

В итоге талибы победили ISKP, вытеснив ее силы почти со всех контролируемых территорий в Афганистане и Пакистане и лишив значительной части сторонников среди пуштунского населения.

Идеология «Талибана» принципиально отличается от воззрений ИГИЛ: талибы ставят целью создание в Афганистане национального исламского государства, а сторонники ИГИЛ — борьбу с иноверцами до полного торжества ислама на планете.

ISKP, как сообщают исследователи радикального исламизма, сменила стратегию: наряду с неравной борьбой с новыми властями Афганистана группировка развивает «международную деятельность». Так же, как это делала «головная организация» — ИГИЛ.

Эксперты еще в 2022 году отмечали, что одним из главных внешних врагов ISKP выбрала Россию, наряду с другими «империями» — США и Китаем.

5 сентября 2022 года произошел взрыв у посольства РФ в Кабуле, погибли пять человек, в том числе двое сотрудников дипмиссии. «Исламское государство в Хорасане» взяло на себя ответственность за теракт.

Есть формальное «обвинение»: для радикальных исламистов Россия — государство, которое «угнетает мусульман», как внутри страны, так и за рубежом. Например, в Сирии, где Москва с 2016 года проводит операции в том числе против ИГИЛ. Афганские сторонники «Исламского государства» давно повторяют эту формулу.

«Нежелание Москвы признать очевидную ответственность «ВХ» за теракт может подстегнуть к новым акциям против РФ»

Историк Александр Фридман пишет:

– Для террористической группировки «Вилаят Хорасан» атака на «Крокус» стала главным «международным успехом» в ее кровавой истории. Целью радикальных исламистов является создание «халифата» в регионе Хорасан (преимущественно на территории Ирана и Афганистана). Основными противниками считаются Иран и Россия, а в Афганистане «ВХ» ведет борьбу с талибами.

В экспертном сообществе распространена точка зрения, что важными целями теракта в России стали укрепление позиций «ВХ» на «террористической арене», привлечение международного внимания и дополнительного финансирования.

Нежелание Москвы признать весьма очевидную ответственность «ВХ» за теракт и попытка обвинить Киев не найдет у исламистов понимания и скорее подстегнет их к новым акциям против России.

Кремль не только не хочет признать их «достижение», но и пытается представить террористов «ВХ» марионетками (инструментами) Украины, которую джихадисты относят к западному «сатанинскому» (привет Кадырову) миру.

«Удар по «Крокусу» – предложение Кремлю сократить до минимума финансирование и поддержку Талибана»

Публицист Анатолий Несмиян пишет:

– В сегодняшнем Афганистане до четверти населения не то чтобы деклассировано, но социальных перспектив не имеет. А власть в традиционных обществах – это доступ к жизненно важным ресурсам. Нет доступа – ты всегда будешь вторым/третьим сортом.

Вот в этой среде ИГИЛ и стал идеологией, которая создает предпосылки и перспективы. Неважно, кто ты по происхождению, важно, насколько крепка твоя вера. И если она крепка, у тебя есть шанс.

Не сказать, что «Вилаят Хорасан» стал мощной силой в Афганистане. Он так и остался маргинальным движением с очень слабой поддержкой. Но как всегда бывает, слабый ресурс поддерживается повышенным радикализмом. Что и создает проблемы для нынешних властей Афганистана.

Собственно, здесь и кроется ответ, при чем тут Россия. При том, что режим Кремля – союзник Талибана. Вынужденный, кстати говоря, но Россия вынуждена подкармливать талибов, что те давали гарантии удерживать афганских таджиков от нападения на союзный Кремлю Таджикистан.

А Талибан – противник Вилаята Хорасан. Друг моего врага – мой враг. Вот и вся логика.

По факту удар по Крокусу – это предложение Кремлю сократить до минимума финансирование и поддержку Талибана. В противном случае «можем повторить».