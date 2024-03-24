Куйбышевский НПЗ остановил работу после атаки дронов 1 24.03.2024, 14:49

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Повреждена одна из установок.

Куйбышевский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА 23 марта. Повреждена одна из установок, сообщает источники ASTRA.

В результате атаки на НПЗ в Самаре повреждена установка АВТ-4, производственный цикл завода остановлен. Атака была совершена утром 23 марта.

За последние три недели это уже 12 атака на НПЗ в РФ.

Новокуйбышевский НПЗ находится в Самарской области РФ и входит в состав группы Роснефть.

На заводе, в частности, выпускают топливо для реактивных двигателей, масла для ракетоносителей и легковых автомобилей.