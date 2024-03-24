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СМИ: В Литве хотят закрыть еще один КПП на границе с Беларусью

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  • 24.03.2024, 17:41
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СМИ: В Литве хотят закрыть еще один КПП на границе с Беларусью

Названа предполагаемая дата.

Литовские политики обсуждают возможность закрытия ещё одного погранперехода на границе с Беларусью. Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на телеграм-канал Infotrans Media Belarus.

По информации телеграм-канала, речь идет о пограничном пункте Шальчиненкай (Бенякони). В Infotrans считают, что Литва по примеру Польши планирует оставить только один работающий погранпереход с Беларусью.

Предполагается, что им станет пункт Мядиненкай (Каменный Лог) который должен заработать на полную мощность после реконструкции.

«Таким образом Литва пытается уменьшить поток въезжающих в Литву белорусов, а он все еще останется устойчиво большой, а также противодействовать контрабанде», — сообщили в телеграм-канале транспортно-логистического портала Беларуси.

Официальных заявлений от руководства Литвы на этот счёт пока не последовало. По данным Infotrans в «литовских политических кругах» точной даты закрытия также не называют, но оно должно произойти «не ранее чем через 3-6 месяцев».

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021-го года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Западные чиновники призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа 2023-го года Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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