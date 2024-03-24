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Опубликовано видео удара по Куйбышевскому НПЗ в России

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  • 24.03.2024, 19:29
  • 8,406
Опубликовано видео удара по Куйбышевскому НПЗ в России

Беспилотники попали точно в цель.

В России обнародовали видео попадания одного из БПЛА по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области (РФ). Атака произошла под утро 23 марта. В результате атаки на НПЗ в Самаре повреждена установка АВТ-4, производственный цикл завода остановлен.

Как пишет obozrevatel.com, очевидец снял удар на видео. Кадрами в воскресенье, 24 марта, поделились Telegram-каналы страны-агрессора.

На видео видно полет беспилотника самолетного типа. К предприятию он подлетел довольно низко и поразил цель – взрыв четко зафиксирован на камеру.

В это время на российском НПЗ уже что-то горело и дымило – после атаки другого дрона.

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