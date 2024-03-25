Очередное позорное явление Путина
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 25.03.2024, 10:14
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Одинокий со свечой.
В день, когда Москва несет цветы к «Крокусу», выстроившись, как сообщается, в «нескончаемые очереди», тот, кто только что, якобы получил 87% поддержки граждан на выборах президента, к ним не приехал.
Путин не встал в «нескончаемую очередь», а где-то там, в Ново-Огарево, в одиночестве (не считая, разумеется, дивизии охраны) поставил свечку «в одном из храмов Ново-Огарево», почтив память погибших.
Опять не с народом. Что за странность? Такое впечатление, что есть два разных народа. Один – чуровско-памфиловский для подавляющего за Путина голосования и второй – к которому страшно выйти. Нестыковка.
А вот встал бы в очередь, прихватив с собой Лаврова, и ответил на вопрос: «Это ваша сирийская авантюра Путин и деятельность в Западной Африке, куда вы полезли воевать с исламистами, создала предпосылки для того, что они устроили в «Крокусе»?».
Очередное позорное и символическое явление. Одинокий. Со свечой. В темноте. Далеко от народа.
Telegram-канал «СерпомПо»