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В минских школах сократят количество 10-ых классов

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  • 25.03.2024, 23:13
  • 1,608
В минских школах сократят количество 10-ых классов

В чем причина?

Количество базовых 10-х классов будет сокращаться. Ставка — на профессиональное обучение. Об этом заявил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский, пишут «Минск-Новости».

«Тенденция такова: количество базовых десятых классов будет сокращаться. Мы делаем ставку на профессиональное обучение, а также — профилизацию на уровне старшей школы. Если пять лет назад в колледжи уходило чуть более 20% выпускников базовой школы, то в этом — мы приблизимся к цифре в 50%», — пояснил Андрей Стригельский.

Он рассказал, что в нынешнем году вторую ступень общего среднего образования оканчивает более 21 тысячи учащихся. Половина девятиклассников уйдет в колледжи.

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