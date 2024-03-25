В минских школах сократят количество 10-ых классов

В минских школах сократят количество 10-ых классов1
- 25.03.2024, 23:13
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В чем причина?
Количество базовых 10-х классов будет сокращаться. Ставка — на профессиональное обучение. Об этом заявил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский, пишут «Минск-Новости».
«Тенденция такова: количество базовых десятых классов будет сокращаться. Мы делаем ставку на профессиональное обучение, а также — профилизацию на уровне старшей школы. Если пять лет назад в колледжи уходило чуть более 20% выпускников базовой школы, то в этом — мы приблизимся к цифре в 50%», — пояснил Андрей Стригельский.
Он рассказал, что в нынешнем году вторую ступень общего среднего образования оканчивает более 21 тысячи учащихся. Половина девятиклассников уйдет в колледжи.