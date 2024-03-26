Раскрылся обман: как именно россияне собирались использовать корабль «Константин Ольшанский» 26.03.2024, 12:46

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Командование ЧМФ хотело обмануть Кремль?

В России хотели использовать захваченный украинский большой десантный корабль «Константин Ольшанский», который ВСУ поразили «Нептуном», для фальсификации, а именно: отремонтировать его и переименовать, выдав за один из подбитых российских БДК, информирует FREEDOM со ссылкой на спикера Военно-Морских сил Украины Дмитрия Плетенчука.

Известно, что украинский корабль «Константин Ольшанский» был захвачен российскими военными в марте 2014 года, после чего была выведена из строя его двигательная установка и электронное оборудование. Осенью того же года это судно было переведено в бухту Севастополя.

В 2015 году представители РФ заявляли о готовности вернуть Украине «Константина Ольшанского», при этом откровенно манипулируя и называя это «условием достижения мира на Донбассе». Несмотря на шаги Киева по достижению реализации Минских соглашений, этот корабль так и не был возвращен Украине, но в то же время официально не вводился в состав ЧФ РФ.

«Девять лет «Константин Ольшанский» находился в Севастопольской бухте, где россияне его разбирали на запчасти, просто банально грабили. А на десятый год войны они поняли, что у них большие десантные корабли этого проекта № 775 заканчиваются, и решили его восстановить. В течение года корабль доковали, провели восстановительные работы», - отметил Плетенчук.

По мнению спикера, целью этих действий россиян было сделать фальсификацию, чтобы отрапортовать московскому руководству о том, как они восстановили один из якобы «своих» больших десантных кораблей.

«Это мог быть «Минск» или «Оленегорский горняк», потому что там характер повреждений таков, что их восстановление находится под большим вопросом. И появилась такая идея: выдать наш корабль за один из российских БДК», - сказал Плетенчук.