закрыть
26 марта 2024, вторник, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава СБУ рассказал о разоблачении шпиона РФ в штабе ВСУ

1
  • 26.03.2024, 15:12
  • 3,918
Глава СБУ рассказал о разоблачении шпиона РФ в штабе ВСУ

«Крота» помог поймать Сырский.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал о том, что удалось разоблачить российского агента в ОСГВ «Хортица».

Спецслужба вместе с тогдашним командующим ОСГВ Александром Сырским разоблачила вражеского «крота» в звании подполковника, сообщил Малюк в интервью телеканалу ICTV.

Глава СБУ рассказал, что спецслужба вместе с Сырским, который тогда возглавлял «Хортицу», «разрабатывала и реализовывала» работавшего там российского агента-военнослужащего ВСУ.

«Было понятно, что он (российский агент – ред.) передает врагу всю возможную разведывательную информацию, информацию из разных информационных потоков Украины, в том числе с ограниченным доступом. Нам удалось его выявить и задержать. Он был в звании подполковника», – рассказал Малюк.

При этом глава СБУ добавил, что был удивлен, когда узнал, что задержанный подполковник отказался от зарплаты в ФСБ России и работал «идейно», хотя родом из Волыни.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников