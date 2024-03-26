Глава СБУ рассказал о разоблачении шпиона РФ в штабе ВСУ 1 26.03.2024, 15:12

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«Крота» помог поймать Сырский.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал о том, что удалось разоблачить российского агента в ОСГВ «Хортица».

Спецслужба вместе с тогдашним командующим ОСГВ Александром Сырским разоблачила вражеского «крота» в звании подполковника, сообщил Малюк в интервью телеканалу ICTV.

Глава СБУ рассказал, что спецслужба вместе с Сырским, который тогда возглавлял «Хортицу», «разрабатывала и реализовывала» работавшего там российского агента-военнослужащего ВСУ.

«Было понятно, что он (российский агент – ред.) передает врагу всю возможную разведывательную информацию, информацию из разных информационных потоков Украины, в том числе с ограниченным доступом. Нам удалось его выявить и задержать. Он был в звании подполковника», – рассказал Малюк.

При этом глава СБУ добавил, что был удивлен, когда узнал, что задержанный подполковник отказался от зарплаты в ФСБ России и работал «идейно», хотя родом из Волыни.