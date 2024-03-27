В РФ совершен госпереворот? Вадим Денисенко

27.03.2024, 9:29

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Путина взяли в тиски.

Возможно, что теракт в Крокусе был использован группой политиков в РФ, которые, де-факто совершили скрытый государственный переворот. И пока мы с большой долей вероятности можем сказать, что главным бенефициаром мог стать Николай Патрушев.

Надо начать с того, что пока мы до конца не можем понять, а что же это на самом деле было. И версия об ИГИЛ имеет нестыковки (главная — отсутствие идеологической базы у киллеров), и российская версия вызывает слишком много вопросов (прежде всего — из-за неорганизованности).

В конце концов, сейчас это хоть и важно, но вторично. Для меня более важна резкая радикализация всей российской вертикали, которая уже демонстрируется на всех уровнях:

— новации с возвращением смертной казни;

— cмена риторики Пескова, очевидный уже запрет на любые обтекаемые высказывания;

— жесткая позиция посла России в Польше и демонстрация ненужной агрессивности;

— применение «Цирконов», и тому подобное.

Все это совокупно говорит нам о резком сдвиге баланса сил в сторону самых радикальных элементов. За всем этим мы можем видеть прежде всего главу российского Совбеза, политика номер два в РФ Николая Патрушева.

Сразу хочу отметить, что в последние годы шло сближение, а с полномасштабным вторжением мы можем говорить о тандеме Патрушева и руководителя Ростеха Чемезова (по уровню влияния входит в топ-5 политиков РФ). Объединение этих двух фигур гарантирует сейчас полное превосходство над всеми остальными башнями. Другими словами, мы видим резкий рост влияния одной группы при молчаливом согласии всех остальных. Более того, мы видим подстройку всех остальных под новую реальность.

Конечно, за всем этим надо еще последить, но пока выглядит так, что родная структура Путина взяла своего питомца в тиски и забирает у него люфт для создания определенных балансов. Главный люфт, между прочим, это переговоры. Вся российская риторика сейчас пропитана исключительно агрессией и не предполагает никаких компромиссов, даже в деталях.

Повторюсь, пока за этим надо следить, потому что ситуация сейчас не статичная, а развивается ежедневно. И здесь не нужно ждать кадровых решений. Следить надо прежде всего за риторикой. Если эта гипотеза подтвердится, то это выход из любых переговоров и резкое движение в сторону превращения России в Иран. Плюс этого всего лишь в том, что Патрушев будет ставить экономику в ущербное положение.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»