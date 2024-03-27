Вучич опубликовал загадочный пост о «тяжелых новостях для Сербии» 4 27.03.2024, 10:05

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Александар Вучич

Оппозиция его за это раскритиковала.

Президент Сербии Александар Вучич в социальных сетях опубликовал загадочный пост о тяжелых днях для страны и ее жителей.

Соответствующее сообщение сербский президент оставил в Facebook, сообщает «Европейская правда».

Он не привел никаких деталей относительно угроз для Сербии, однако пообещал проинформировать жителей об этом в ближайшие дни.

«Тяжелые дни для Сербии. В этот момент нелегко говорить, какие новости мы получили за последние 48 часов», – написал Вучич.

По его словам, полученные данные напрямую угрожают «жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и (Республики) Сербской».

«В ближайшие дни я сообщу народу Сербии обо всех вызовах, которые стоят перед нами. Будет трудно. Будем бороться. Сербия победит», – добавил Вучич.

Как известно, в Сербии сотрудники тайной полиции с автоматами патрулировали улицы Белграда в течение выходных. Президент Александар Вучич заявил, что они и полиция в штатском будут следить за спортивными объектами и торговыми центрами столицы.

Оппоненты Вучича раскритиковали эту меру как ненужную и имеющее целью запугать население.