закрыть
27 марта 2024, среда, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вучич опубликовал загадочный пост о «тяжелых новостях для Сербии»

4
  • 27.03.2024, 10:05
  • 4,414
Вучич опубликовал загадочный пост о «тяжелых новостях для Сербии»
Александар Вучич

Оппозиция его за это раскритиковала.

Президент Сербии Александар Вучич в социальных сетях опубликовал загадочный пост о тяжелых днях для страны и ее жителей.

Соответствующее сообщение сербский президент оставил в Facebook, сообщает «Европейская правда».

Он не привел никаких деталей относительно угроз для Сербии, однако пообещал проинформировать жителей об этом в ближайшие дни.

«Тяжелые дни для Сербии. В этот момент нелегко говорить, какие новости мы получили за последние 48 часов», – написал Вучич.

По его словам, полученные данные напрямую угрожают «жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и (Республики) Сербской».

«В ближайшие дни я сообщу народу Сербии обо всех вызовах, которые стоят перед нами. Будет трудно. Будем бороться. Сербия победит», – добавил Вучич.

Как известно, в Сербии сотрудники тайной полиции с автоматами патрулировали улицы Белграда в течение выходных. Президент Александар Вучич заявил, что они и полиция в штатском будут следить за спортивными объектами и торговыми центрами столицы.

Оппоненты Вучича раскритиковали эту меру как ненужную и имеющее целью запугать население.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников