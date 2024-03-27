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«Досье»: Боевики из «Крокуса» могли ехать в Беларусь

  • 27.03.2024, 13:55
«Досье»: Боевики из «Крокуса» могли ехать в Беларусь

Журналисты обратили внимание на важные детали.

Устроившие теракт в «Крокусе» могли ехать в Беларусь. Их начали преследовать на трассе М3 до развязки на Брянск, пишет «Досье».

Журналисты изучили сюжеты на государственном телеканале РЕН-ТВ. В одном из них старший инспектор ГИБДД из Брянской области говорит, что на автомобиль стрелявших, белый Renault, поступила ориентировка. Когда машину зафиксировали в Брянской области, два экипажа ГИБДД отправились ей навстречу. Автомобиль обнаружили на 359-м км трассы М3. Сотрудники ГИБДД некоторое время преследовали машину, затем начали стрелять по колесам. В какой-то момент автомобиль потерял управление и затем остановился, трое из четверых пассажиров успели сбежать в лес. В другом сюжете этого же телеканала говорится, что автомобиль остановили на 376-м км трассы. То есть погоня длилась почти 20 км.

359-й км трассы М3 находится возле деревни Малое Полпино за несколько километров до развязки на Брянск. После развязки М3 продолжается в сторону Украины, а другая дорога, А240, поворачивает в сторону Беларуси. «Досье» предполагает, что Renault подозреваемых поехал прямо в сторону Украины и не поворачивал, чтобы не снижать скорость и не попадать в более плотное движение возле Брянска.

О том, что террористы собирались ехать в Беларусь, но передумали и поехали в направлении Украины, говорил вчера и Александр Лукашенко.

Его версия противоречит версии Владимира Путина.

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