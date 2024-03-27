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Группа «Пикник» спустя пять дней после теракта дала концерт в Петербурге

  • 27.03.2024, 21:46
  • 2,720
Группа «Пикник» спустя пять дней после теракта дала концерт в Петербурге

За полтора часа до концерта вокруг концертного зала появились российские силовики.

В Санкт-Петербурге группа «Пикник» начала свой концерт с минуты молчания по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». В концертном зале «Октябрьский» и вокруг него — усиленные меры безопасности, пишет местное издание «Фонтанка».

Спустя пять дней после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором должен был пройти концерт «Пикника», рок-группа «Пикник» дала концерт в Санкт-Петербурге.

Мероприятие началось с минуты молчания — весь зрительный зал встал.

Группа отказалась от проведения масштабного шоу и намерена отправить все вырученные средства на помощь пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке.

За полтора часа до концерта вокруг концертного зала в Санкт-Петербурге появились российские силовики — полиция и подразделения Росгвардии, к осмотру здания привлекли кинологов.

Напомним, вечером 22 марта мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в здание крупного концертно-выставочного комплекса «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске (фактически окраина Москвы) перед началом концерта группы «Пикник». Нападавшие начали стрелять еще у входа, затем вели стрельбу по посетителям внутри — как в фойе, так и в концертном зале. Также они устроили поджоги — в комплексе начался масштабный пожар, зал полностью сгорел, в нем рухнула кровля.

Утром 23 марта в СК и ФСБ России заявили о задержании в Брянской области всех подозреваемых в совершении теракта. Всего в рамках расследования, сообщала ФСБ, задержано 11 человек.

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