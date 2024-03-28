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Работникам белорусских НПЗ стоит оглядываться по сторонам

  • 28.03.2024, 8:49
Работникам белорусских НПЗ стоит оглядываться по сторонам

Теперь их предприятия — возможная цель для ВСУ.

Россия в марте увеличивает импорт бензина из Беларуси из-за риска возникновения дефицита на внутреннем рынке в связи с ростом внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

В феврале в Россию из Беларуси поступило 590 тонн бензина после отсутствия отгрузок в январе, а за первую половину марта — почти 3000 тонн, сообщили источники, знакомые со статистикой.

Станут ли теперь белорусские НПЗ целью для ВСУ?

В интервью сайту Charter97.org украинский военный эксперт Александр Коваленко заявил, что за НПЗ в Мозыре и Новополоцке могут взяться белорусские партизаны:

— Если данный объект будет принимать участие в подобного рода обеспечении и снабжении, то кто его знает... В Беларуси ведь есть партизаны, которые действуют в интересах белорусского народа, а не режима Лукашенко. Не исключено, что и там что-то может случиться.

Как стало известно сайту Charter97.org, рабочие НПЗ в Мозыре уже паникуют:

— Уныние, бессонница — с такими чувствами живу последнюю неделю. Мой муж работает на Мозырском НПЗ. Работники предприятия боятся, что к ним также может прилететь дрон. Уйти с завода некуда, так как ни одно из остальных учреждений не может конкурировать в зарплатах с нашим градообразующим предприятием. На заводе среди близких коллег все только и обсуждают эту тему, Что делать, как быть в этой ситуации, — рассказала жена одного из работников.

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