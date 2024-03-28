Какие страны Азии сблизились с Киевом и отдалились от Москвы 28.03.2024, 17:28

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Разбор.

США и Япония планируют крупнейшее за более чем 60 лет обновление договора о безопасности, сообщает Financial Times. Союзники хотят укрепить свои связи, чтобы ответить на растущую угрозу со стороны Китая, которая требует от их военных сотрудничества и более слаженного планирования, особенно в кризисных ситуациях, таких как потенциальный конфликт на Тайване.

Кроме того, США и Южная Корея создали группу для блокирования поставок российской нефти в КНДР. Как страны Азии пытаются ослабить влияние России в регионе и чем готовы поддержать Украину — в материале FREEДОМ.

С началом полномасштабной агрессии России против Украины отношения между Токио и Москвой стали резко ухудшаться. Япония присоединилась к санкциям против РФ и отказалась от части российского сырья, а также признала Россию главной угрозой безопасности в Европе.

Тем не менее, Япония пока не передает летальное вооружение Украине. В стране действует, так называемая, «пацифистская» конституция, запрещающая любое участие в войнах.

В декабре 2023 года власти Японии отменили запрет на экспорт вооружений, чтобы отправить в США партию ракет для систем ПВО Patriot. СМИ сообщали, что Токио пополнит запасы ракет для США, чтобы те, в свою очередь, смогли передать зенитные снаряды Украине.

- В Японии понимают, что Украина является своего рода образцом. Если России удастся оккупировать Украину и закрепиться, а мировое сообщество это примет, то будет действовать принцип домино: Китай захватит Тайвань, а Тайвань — это идеальный плацдарм для нападения на Японию. Поэтому в Японии видят прямую угрозу для своих собственных территорий, — отметил японист Константин Евтеев в комментарии изданию «Сибирь.Реалии».

Как утверждают эксперты, страны Азии, хоть и поддерживают борьбу Украины против агрессора, больше склонны помогать дипломатически и финансово.

По словам аналитиков, подобное можно наблюдать и на примере еще одного союзника США в регионе — Южной Кореи. Поскольку не стоит забывать о влиянии внутренней конъюнктуры на позицию по отношению поддержки Украины.

- Говорить о том, что Южная Корея — это наш союзник, нам позволяет не поддержка со стороны общественности. Это обусловлено общей внешнеполитической линией руководства, которую они проводят. Потому, что у них есть свои геополитические интересы. При власти сейчас находятся консерваторы, которые, традиционно, следуют в фарватере внешней политики США и этим во многом объясняется поддержка Украины со стороны руководства, — пояснила главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

Кроме поддержки Украины, Южная Корея также борется с российским влиянием в регионе. Сеул совместно с Вашингтоном основал группу, которая призвана предотвратить поставки российской нефти в КНДР.

Эксперты утверждают, что положение Северной Кореи, как страны-изгоя с ядерным оружием, вынуждает государства региона искать новые подходы к диалогу с ней.

Аналитики также акцентируют,что именно северокорейский фактор способен дипломатически сблизить страны Азии с Киевом и отдалить от Москвы. В частности, речь о шестистороннем формате переговоров по ядерной программе КНДР.

- На сегодня уже становится понятно, что участие России в этом многостороннем диалоге абсолютно бессмысленно. Поэтому нужно будет придумать новый формат. Вполне возможно, что в них может поучаствовать Украина. Потому что Украина — страна которая, во-первых, может предложить политическую и дипломатическую поддержку основным своим союзникам. А во-вторых — имеет полное право участвовать в такого рода диалоге потому, что имеет опыт противостояния стране с ядерным вооружением, — говорит Алина Гриценко.

По данным Института исследований Юго-Восточной Азии, влияние России падает и во Вьетнаме. Ханой обеспокоен тем, что в результате растущей зависимости РФ от Китая Пекин может использовать свое влияние на Москву для подрыва вьетнамских интересов. А Россия имеет значительную долю в нефтегазовом секторе Вьетнама.

По словам аналитиков института, укрепление китайско-российской стратегической связи создает проблемы для Вьетнама и служит дополнительным стимулом для Ханоя снизить зависимость от Российской Федерации.