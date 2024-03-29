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Виктория Азаренко проиграла в полуфинале турнира в Майами

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  • 29.03.2024, 8:32
Виктория Азаренко проиграла в полуфинале турнира в Майами

У спортсменки нет титулов в одиночном разряде после августа 2020 года.

Виктория Азаренко провела полуфинальный матч на турнире в Майами категории WTA-1000. Белорусская теннисистка уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 4:6, 6:0, 6:7.

Перед полуфиналом Азаренко (32-й номер рейтинга) выиграла четыре матча, причем в четвертьфинале превзошла другую теннисистку из Казахстана — Юлию Путинцеву.

Четвертая ракетка мира Рыбакина была самой высокорейтинговой оппоненткой на пути Виктории в Майами. Три предыдущие встречи этих соперниц завершились в пользу Елены, которая моложе белоруски на 10 лет.

В первом сете Азаренко проиграла гейм на своей подаче при счете 3:3. Рыбакиной оставалось не допустить того же, с чем она успешно справилась — 6:4.

Во второй партии Виктория сделала быстрый брейк и повела в счете — 3:0. Потом снова взяла подачу Елены. В итоге белоруска разгромила соперницу — 6:0.

Как оказалось, Рыбакина берегла силы на третий сет. Развернулась упорная борьба. В пятом гейме сопернице Азаренко удалось заработать брейковое очко. При счете 5:4, когда Елена вышла подавать на сет и матч, Виктория сумела отыграться. В результате только на тай-брейке теннисистка из Казахстана взяла верх — 7:6.

Отметим, что экс первая ракетка мира Азаренко последний раз побеждала в одиночном разряде в августе 2020 года — на турнире в Нью-Йорке.

В Майами выступала и нынешний второй номер рейтинга Арина Соболенко. Она проиграла в матче третьего круга украинке Ангелине Калининой — 4:6, 6:1, 1:6.

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