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WSJ: Пригожин мертв, но есть нюанс

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  • 29.03.2024, 13:14
  • 4,522
WSJ: Пригожин мертв, но есть нюанс

Его «дело» продолжается.

Российские фермы троллей, связанные с Евгением Пригожиным, остаются активными даже спустя несколько месяцев после того, как лидер наемников погиб в авиакатастрофе, и, вероятно, будут продолжать распространять дезинформацию, направленную на влияние на мнение о войне в Украине и выборах в США.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Google Mandiant Intelligence, несколько различных онлайн-кампаний влияния со скрытой или финансовой связью с Пригожиным были активными в течение 2023 года, и их деятельность не прекратилась даже тогда, когда после его смерти в августе российское правительство ликвидировало пропагандистские подразделения, более откровенно связанные с Пригожиным.

Как отмечают аналитики, хотя ни одна из таких кампаний не получила значительного распространения в Интернете, однако продолжающаяся деятельность этих групп указывает, что Россия способна увеличить свое влияние по мере приближения выборов в США.

По словам исследователей дезинформации и западных официальных лиц, российская дезинформационная тактика изменилась с 2016 года. Если раньше усилия были сосредоточены в основном на привлечении большой аудитории к вирусному контенту на платформах социальных медиа, сейчас главное внимание уделяется созданию веб-сайтов, которые выдают себя за законные источники новостей. Некоторые более новые методы также включают оплату актерам за размещение фейковых видео, которые, например, обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в наркомании.

Но традиционные социальные медиа продолжают оставаться центром внимания российских троллей, которые стремятся создавать неаутентичные учетные записи на различных платформах, говорят эксперты. При этом Google не смог определить, кто управлял связанными с Пригожиным активами после его смерти.

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