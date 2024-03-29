Михаил Гордейчук забил 100-й гол в чемпионате Беларуси 29.03.2024, 21:14

Михаил Гордейчук

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Михаил Гордейчук забил 100-й гол в футбольном чемпионате Беларуси (стал 9-м футболистом с таким достижением в высшей лиге). В пятницу в матче 2-го тура брестского «Динамо» со «Сморгонью» (4:1) он записал на свой счет два гола и отдал одну голевую передачу, передает «Еврорадио».

Гордейчуку 34 года. Он родился в Казахстане, куда советские власти сослали его семью. Вернулся в Беларусь, играл за пинскую «Волну», «Нафтан», «Белшину», БАТЭ, брестское «Динамо», выступал за клубы Казахстана и Латвии, за национальную сборную Беларуси.

В другом сегодняшнем матче тура «Днепр» и «Арсенал» сыграли вничью — 0:0. Очередные игры назначены на субботу и воскресенье.