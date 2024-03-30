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Польша приостановила Договор об обычных вооруженных силах в Европе

  • 30.03.2024, 2:32
Польша приостановила Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Подробности.

Варшава приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий закон подписал президент Польши Анджей Дуда. Причиной названы денонсация договора Москвой и действия России, направленные на дестабилизацию обстановки в Европе и мире.

В пояснении на сайте польского президента говорится, что Варшава, оставаясь формальным участником соглашение, не будет обязана выполнять его положения.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлен в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском.

Он вводил для участников договора ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолетов.

В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов. Североатлантический союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.

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