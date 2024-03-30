закрыть
30 марта 2024, суббота, 5:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Движение судов в Босфоре перекрыли

  • 30.03.2024, 4:14
Движение судов в Босфоре перекрыли

Из-за поломки сухогруза.

Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за поломки сухогруза, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, передает издание BirGün.

Судоходство временно закрыли в обоих направлениях. В Минтрансе страны уточнили, что у сухогруза Sea Turtle отказало рулевое управление в районе Кандилли в Стамбуле.

В январе в Босфоре также приостанавливали судоходство. Генеральное управлении береговой охраны Турции сообщило тогда, что танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир, перекрыл пролив. По данным Reuters, во время прохода через Босфор у судна сломался якорь.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина