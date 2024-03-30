Движение судов в Босфоре перекрыли 30.03.2024, 4:14

Из-за поломки сухогруза.

Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за поломки сухогруза, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, передает издание BirGün.

Судоходство временно закрыли в обоих направлениях. В Минтрансе страны уточнили, что у сухогруза Sea Turtle отказало рулевое управление в районе Кандилли в Стамбуле.

В январе в Босфоре также приостанавливали судоходство. Генеральное управлении береговой охраны Турции сообщило тогда, что танкер Peria под флагом Либерии, следовавший из России в Измир, перекрыл пролив. По данным Reuters, во время прохода через Босфор у судна сломался якорь.