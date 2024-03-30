Возвращение легендарного Тайсона в бокс может не состояться
- 30.03.2024, 5:00
Известна причина.
Бой легендарного боксера Майка Тайсона против известного блогера Джейка Пола может не состояться.
Чтобы поединок окончательно утвердили, Тайсон должен пройти дополнительные тесты, сообщает USA Today.
Дело в том, что согласно правилам, бойцы, которым более 36 лет, должны предоставить положительные результаты электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и электрокардиограммы (ЭКГ). ЭЭГ используется для оценки нарушений головного мозга, тогда как ЭКГ используется для выявления проблем с сердцем.
57-летний Тайсон не выходил на профессиональный ринг с 2005 года. К тому же он на 30 лет старше Пола.
В 2020 году Тайсон дрался с Роем Джонсом-младшим в выставочном из восьми раундов в Лос-Анджелесе. Бой завершился вничью.
Бой между Полом и Тайсоном запланирован на 20 июля.