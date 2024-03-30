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Возвращение легендарного Тайсона в бокс может не состояться

  • 30.03.2024, 5:00
Возвращение легендарного Тайсона в бокс может не состояться

Известна причина.

Бой легендарного боксера Майка Тайсона против известного блогера Джейка Пола может не состояться.

Чтобы поединок окончательно утвердили, Тайсон должен пройти дополнительные тесты, сообщает USA Today.

Дело в том, что согласно правилам, бойцы, которым более 36 лет, должны предоставить положительные результаты электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и электрокардиограммы (ЭКГ). ЭЭГ используется для оценки нарушений головного мозга, тогда как ЭКГ используется для выявления проблем с сердцем.

57-летний Тайсон не выходил на профессиональный ринг с 2005 года. К тому же он на 30 лет старше Пола.

В 2020 году Тайсон дрался с Роем Джонсом-младшим в выставочном из восьми раундов в Лос-Анджелесе. Бой завершился вничью.

Бой между Полом и Тайсоном запланирован на 20 июля.

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