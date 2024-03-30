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Генерал-майор СБУ рассказал, почему проговорился Лукашенко

  • 30.03.2024, 9:38
  • 13,020
Генерал-майор СБУ рассказал, почему проговорился Лукашенко

Диктатор сказал 99% правды.

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун объяснил в интервью Radio NV, почему белорусский диктатор Александр Лукашенко отрицает бред российского диктатора Владимира Путина о причастности Украины к стрельбе в «Крокус Сити Холле».

Ягун заявил, что Лукашенко «всегда пытался себя выставить в лучшем свете», особенно перед собственным населением.

«Я подозреваю, что Лукашенко сказал 99% правды. Они их реально ждали, могли принять. Но те среагировали вовремя и поняли, что там их ждут и развернулись. Но ситуация правдивая: 15 километров от границы с Беларусью и 153 от границы с Украиной. В каком направлении они ехали - и так было понятно», - добавил экс-замглавы СБУ.

26 марта Лукашенко заявил, что стрелки из российского ТЦ Крокус Сити Холл сначала поехали в сторону белорусской границы. Он опроверг заявления кремлевской пропаганды о том, что они якобы сразу планировали ехать в Украину.

«Они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы», — сказал он.

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