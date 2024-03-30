«Лукашенко провоцирует конфликт с Путиным» 3 30.03.2024, 9:59

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Болтовня до добра не доведет.

Пока Лукашенко увольняет старых чиновников и смотрит на то, как себя ведут кандидаты на освобождающиеся места, его странные высказывания анализируют в разных странах, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Веселее всего получается украинский кейс. Там, где нарратив пропаганды и самого Лукашенко в отношении причастности украинской стороны к теракту в «Крокус Сите Холле» идут в противоположных направлениях. Две разные линии хуже, чем одна.

1. Спасение России от Лукашенко провоцирует конфликт с Путиным, так как разваливает генеральную линию про связь боевиков ИГИЛ и Украины.

2. Антиукраинская истерия в пропаганде провоцирует Киев на пересмотр хрупкого статус-кво. В условиях атак на российскую нефтепереработку возрастает значение двух НПЗ в Беларуси. И пусть, Украина не готова ударить по этим предприятиям, но нарушение логистики на территории России вполне возможно. Выведение из строя нефтепровода «Дружба» за пределами Беларуси укладывается в красные линии, но усложнит жизнь и снизит прибыль диктатора.

К самому теракту все больше и больше вопросов. В частности, пожар в «Крокусе» явно не мог быть вызван поджогом даже 100 литров бензина. Это комплекс, который не раз посещал сам Путин, и ФСО очень жестко контролировала безопасность объекта. От несколько раз дублированной системы пожаротушения и оповещения до дополнительных мер антитеррористической защиты.