В Минске автомобиль влетел в фонарь и загорелся 1 30.03.2024, 13:45

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Авария произошла на МКАД.

В субботу, 30 марта, рано утром водитель не справился с управлением и влетел в фонарь на МКАД. После чего автомобиль загорелся, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие произошло сегодня около 06.05. 67-летний водитель Mazda ехал по МКАД и не учел погодные условия при выборе скорости. В итоге мужчина не справился с управлением. Автомобиль занесло, он влетел в фонарь, выехал за пределы проезжей части и загорелся.

Водитель доставлен в медучреждение для обследования. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска и МЧС.