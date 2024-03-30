Полковник ВСУ назвал ракету, способную уничтожить всю авиацию россиян в Крыму 30.03.2024, 21:34

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Она накрывает сразу пять российских аэродромов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в ракетах ATACMS дальностью до 300 километров. Все для того, чтобы иметь возможность поражать цели в оккупированном Крыму.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил возможности ATACMS.

Как Украине помогут ATACMS

По его словам, есть ATACMS М39 – ракеты на 165 километров. Это кассетный боезаряд, который срывается на определенной высоте и накрывает достаточную площадь. Преимущественно летное поле, на котором расположены самолеты.

«А М39А1 – это ракета на 300 километровая. То есть та, которая может достать до любого аэродрома на территории Крыма», – отметил Роман Свитан.

Там базово россияне используют 5 аэродромов. Вся эта авиация преимущественно бьет по херсонскому, одесскому и запорожскому направлениям.

«Эти ракеты уничтожат аэродромы и те самолеты, которые на них есть. Соответственно обезопасят наш юг и южные фронты», – добавил военный эксперт.