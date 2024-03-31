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Мэр Парижа: Белорусским спортсменам не будут рады на Олимпиаде

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  • 31.03.2024, 8:29
  • 4,506
Мэр Парижа: Белорусским спортсменам не будут рады на Олимпиаде
Анн Идальго

Как и российским.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила в субботу, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх, которые в этом году пройдут во французской столице.

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже, и сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень сильно поддерживаем», — заявила Идальго в эфире телемарафона «Єдині новини».

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