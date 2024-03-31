Мэр Парижа: Белорусским спортсменам не будут рады на Олимпиаде

Мэр Парижа: Белорусским спортсменам не будут рады на Олимпиаде8
- 31.03.2024, 8:29
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Как и российским.
Мэр Парижа Анн Идальго заявила в субботу, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх, которые в этом году пройдут во французской столице.
«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже, и сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень сильно поддерживаем», — заявила Идальго в эфире телемарафона «Єдині новини».