Мэр Парижа: Белорусским спортсменам не будут рады на Олимпиаде 8 31.03.2024, 8:29

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Анн Идальго

Как и российским.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила в субботу, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпийских играх, которые в этом году пройдут во французской столице.

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже, и сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень сильно поддерживаем», — заявила Идальго в эфире телемарафона «Єдині новини».