В Гомельской области пациент напал на медработника 31.03.2024, 9:52

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Работник получил тяжелую травму.

В Гомельской области случилось ЧП. Пациент психоневрологического диспансера напал на медработника. Сотрудник получил тяжелую производственную травму, пишет «Медицинский вестник».

Медработник относится к сотрудникам младшего медперсонала. После нападения пациента он больше месяца провел на больничном. Чтобы его поддержать, на на заседании президиума Гомельского обкома Белорусского профсоюза работников здравоохранения решили выделить ему компенсацию. Сумма помощи составила 600 рублей. Кроме того, обком планирует ходатайствовать, чтобы человеку предоставили единовременную выплату из Фонда защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков.

По словам председателя Гомельской областной организации БПРЗ Надежды Зиминой, случаи агрессии в отношении медработников фиксируют каждый год. Областной комитет отслеживает подобные происшествия и старается финансово поддержать пострадавших.