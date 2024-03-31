закрыть
31 марта 2024, воскресенье, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус угнал трактор, чтобы съездить к родителям в гости

1
  • 31.03.2024, 11:50
Белорус угнал трактор, чтобы съездить к родителям в гости

Но улетел в канаву.

В Браславском районе 27-летний нетрезвый сельчанин угнал трактор. Он отправился в гости к своим родителям в соседнюю деревню, расположенную в пяти километрах и, проходя мимо дома соседа, увидел во дворе трактор.

Он решил быстрее добраться до родительского дома и сел за руль. Ключи при этом находились в замке зажигания.

Далеко уехать не получилось, поскольку водитель съехал в кювет. Он бросил трактор в канаве и пошел дальше.

Спустя полчаса 57-летний владелец трактора заметил пропажу и обратился в милицию. Угонщика задержали по горячим следам.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин