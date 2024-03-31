Белорус угнал трактор, чтобы съездить к родителям в гости 1 31.03.2024, 11:50

Но улетел в канаву.

В Браславском районе 27-летний нетрезвый сельчанин угнал трактор. Он отправился в гости к своим родителям в соседнюю деревню, расположенную в пяти километрах и, проходя мимо дома соседа, увидел во дворе трактор.

Он решил быстрее добраться до родительского дома и сел за руль. Ключи при этом находились в замке зажигания.

Далеко уехать не получилось, поскольку водитель съехал в кювет. Он бросил трактор в канаве и пошел дальше.

Спустя полчаса 57-летний владелец трактора заметил пропажу и обратился в милицию. Угонщика задержали по горячим следам.