Мотоцикл влетел в легковушку на проспекте Независимости
- 31.03.2024, 14:07
Фотофакт.
Мотоцикл влетел в легковушку на проспекте Независимости в Минске, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло 30 марта в 21:30. 36-летний водитель мотоцикла «Honda» ехал со стороны улицы Жасминовая в направлении улицы Филимонова. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с остановившимся Mitsubishi, за рулем которого был 55-летний водитель.
Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение для обследования.