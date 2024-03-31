Мотоцикл влетел в легковушку на проспекте Независимости 31.03.2024, 14:07

Фотофакт.

Мотоцикл влетел в легковушку на проспекте Независимости в Минске, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 30 марта в 21:30. 36-летний водитель мотоцикла «Honda» ехал со стороны улицы Жасминовая в направлении улицы Филимонова. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с остановившимся Mitsubishi, за рулем которого был 55-летний водитель.

Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение для обследования.