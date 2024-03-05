В Минске уже есть первые пострадавшие от клещей 1 5.03.2024, 14:02

Сезон начался.

Клещи могут напасть в любое время года, когда температура воздуха выше +5 °C. Об этом рассказала 5 марта врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ольга Семижон на семинаре в Городском центре здоровья, передают «Минск-Новости».

— В этом году в столице первый укус клеща зарегистрирован 26 февраля в лесополосе около 10-й больницы, — отметила О. Семижон. — При температуре воздуха +5… +7 °C начинается сезон клещей. Май-июнь и август-сентябрь — это периоды их повышенной активности.

Как заметила Семижон, клещи поджидают жертву, взобравшись на траву или кустарники на высоту примерно 50–100 см. Эти насекомые опасны тем, что могут переносить возбудителей разных инфекций, например, клещевого энцефалита, болезни Лайма и других. И если от первого заболевания можно сделать прививку, то от второго вакцины не существует.

Поэтому для защиты от клещей желательно пользоваться репеллентами в виде спреев, мазей и другими. Не следует забывать о мерах предосторожности: в лесопарках прогуливаться по широким пешеходным дорожкам, не забредать в заросли кустарников. Собираясь на природу, экипируйтесь соответствующим образом: наденьте головной убор, жакет с длинным рукавом, заправьте брюки в обувь. Во время прогулки по лесу каждые два часа проводите само- и взаимоосмотры, то же самое сделайте по возвращении.

Если клещ все же укусил, можно попробовать удалить его самостоятельно. Но лучше обратиться за помощью в поликлинику, желательно к врачу-инфекционисту. Если доктор в отпуске или на больничном, проконсультируйтесь у участкового терапевта.

Следует отметить, что при укусе клеща необходим профилактический прием препарата. Обычно врач назначает антибиотик, который нужно принять в первые 72 часа после укуса. Как правило, для взрослого это однократная доза. После приема антибиотика наблюдайте за своим состоянием здоровья не меньше месяца.