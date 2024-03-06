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«До Z-пропагандистов начинает доходить»

  • 6.03.2024, 8:59
  • 3,364
«До Z-пропагандистов начинает доходить»

Соратник Гиркина рассказал о настоящей цели Путина.

Друг российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова Михаил Полинков заявил, что у так называемой СВО нет никакой четкой цели и что российский диктатор Владимир Путин таким образом просто убивает Россию по заказу Запада.

Об этом пишет украинский журналист Денис Казанский.

Он говорит, что до самых догадливых Z-патриотов стало доходить, что происходит что-то не то.

«Путин таким образом просто убивает Россию по заказу Запада. По поводу Запада, конечно, смешно, но в целом ход мысли правильный. Безумие бессмысленной мясорубки становится все очевиднее. И то, что спятивший Путин ради собственных комплексов и обид просто обрекает Россию на гарантированный крах и многолетний позор, уже понятно и без глубокой аналитики», — говорится в сообщении.

Казанский добавил, что менее сообразительные Z-пропагандисты продолжают беззаботно радоваться очередным разрушенным украинским многоэтажкам и погибшим детям, вовсю не замечая подползающей пропасти.

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