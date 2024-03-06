Спортсменов из Беларуси не допустят на церемонию открытия Паралимпиады в Париже 2 6.03.2024, 17:05

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В Париже атлетов ждет проверка.

Спортсменов из Беларуси и России не допустят на церемонию открытия Паралимпиады в Париже 28 августа (как и на церемонию закрытия 8 сентября). Об этом в среду сообщил. Международный паралимпийский комитет.

Белорусские и российские спортсмены допущены к Паралимпиаде исключительно в нейтральном статусе и в одиночных видах спорта. Сейчас опубликованы правила их участия в соревнованиях. Награды, завоеванные атлетами из Беларуси и РФ, не будут учитываться в общем медальном зачете Паралимпиады. Если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет исполнен паралимпийский гимн.

Демонстрация официальной государственной символики Беларуси и России запрещается, как и присутствие на униформе герба или названия страны. Спортсмены будут выступать под белым флагом с черными буквами, которые «означают принадлежность к нейтральным спортсменам».

Во время Паралимпиады будет создан «независимый внешний орган», который займется оценкой атлетов и вспомогательного персонала. Те из них, кто поддерживает агрессию Россию против Украины или имеет отношение к силовым структурам, допуска не получат.

О том, что белорусов и россиян с определенными ограничениями допустили к Паралимпиаде, стало известно в сентябре 2023-го. Санкции на Беларусь и Россию наложили в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину.