Скабеева онемела: на росТВ прозвучала правда о России 9 6.03.2024, 17:40

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Депутат Госдумы сравнил возможности РФ и Запада.

В эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут» на государственном телеканала «Россия 1» прозвучала правда о том, что РФ не выстоит в войне против Запада. Озвучил эту мысль депутат Госдумы коммунист Леонид Калашников.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Российский депутат отметил, что в США и Европе сегодня проживает около 1 млрд человек. И Россия с ее менее чем 144 млн населения, вялой экономикой и устаревшим вооружением не представляет серьезной угрозы для Запада.

«Если честно определиться, Европа плюс Америка - и там полмиллиарда человек, и там полмиллиарда, экономика у них огромная. У нас экономика 145 млн человек. Объективно мы в обычных вооружениях все равно проиграем. Куда мы денемся? И в людях проиграем. И в обычных вооружениях, потому что у них промышленность-то будь здоров и у тех, и у других!» - заявил Калашников.

Вместо того чтобы прекращать агрессию и налаживать отношения с Западом, российский депутат предлагает усилить угрозы в отношении США и ЕС. Он требует от Кремля более серьезных «красных линий».

«И если мы эти «красные линии» им не будем ставить, они так или иначе эти «Таурусы» (немецкие дальнобойные ракеты - ред.) воткнут либо с той стороны, либо с другой. И они прилетят! Мы должны гораздо более серьезно провести эти «красные линии» и сказать: «Все, ребята, игрушки закончились», - сказал депутат РФ.

Показательной была реакция ведущей ток-шоу Ольги Скабеевой на эти слова. Кремлевская пропагандистка «онемела» от правды о слабости России и не решилась возразить коммунисту.