Reuters: Габон готов расправиться с нефтяным флотом РФ 2 7.03.2024, 10:50

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Страна была последней надеждой Москвы.

Нефтяной флот РФ из-за ужесточения санкций США отказывается от лицензий Либерии и Маршалловых островов в пользу Габона. Однако и эта африканская страна не слишком благосклонна к бортам, связанным с РФ.

Об этом пишет агентство Reuters.

В последние недели десятки нефтяных танкеров, которые использует РФ, перестали плавать под флагами Либерии и Маршалловых островов из-за ужесточения санкций США. Россияне начали отдавать предпочтение лицензированию судов в других странах, которые не так сильно связаны с Западом.

С осени 2023 года США начали вводить санкции против танкеров, которые нарушают так называемый «ценовой потолок» в 60$ долларов за баррель. Большинство из них были зарегистрированы в Маршалловых островах и Либерии. И эти государства, сотрудничая с Минфином США, уже начали отбирать свои лицензии у судов из «черного списка». Габон, вероятно, вскоре последует их примеру.

По последним данным, из 147 танкеров флота Совкомфлота 42 судна сменили флаг на габонский. С октября минувшего 2023 года Минфин США ввел санкции за нарушение ценового потолка против 55 танкеров, большинство из которых ходили под флагом Либерии и Габона.

Министр транспорта Габона Лоик Мудума подтвердил, что корабли, связанные с перевозкой российской нефти, активно переходят под флаг Габона. Он заверил, что те из них, которые будут уличены в нарушениях, принудительно лишат лицензий.

«Мы не являемся реестром флагов для мореплавателей-мошенников со всего мира», - сказал министр. Он уточнил, что Габон будет лишать лицензий танкеры в том случае, если получит убедительные доказательства их незаконной деятельности.

Из-за массового изъятия лицензий на рынке морских перевозок нефти наблюдаются проблемы. Так, некоторые суда под флагом Либерии были вынуждены бросить якорь за пределами портов по всему миру, из-за чего владельцы несут колоссальные потери.

Суда, участвующие в транспортировке российского «черного золота», становятся «токсичными». «Хотя США остаются основным исполнителем «ценового потолка», другие страны, участвующие в этом механизме, работают вместе с Вашингтоном над закручиванием гаек. Для России использование теневого флота становится все более сложным», - говорится в статье.