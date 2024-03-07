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Соболенко и Азаренко смогут выступить на Олимпиаде и в парном разряде

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  • 7.03.2024, 22:27
Соболенко и Азаренко смогут выступить на Олимпиаде и в парном разряде

Теннисистки будут играть в нейтральном статусе.

Арина Соболенко и Виктория Азаренко смогут выступить на Олимпиаде в Париже не только в одиночном разряде, но и в парном.

Об этом стало известно из письма Международной федерации тенниса, которое получил Reuters.

В нем сообщается, что белорусские и российские теннисисты получили право выступить на Олимпийских играх в качестве «индивидуальных нейтральных спортсменов» и в парном разряде. Состав пары определится «на основе индивидуальных результатов нейтральных участниц в турах (измеряемых рейтингом), но не результатов их страны».

Согласно рейтингу условиям олимпийского отбора соответствуют только две белорусские теннисистки.

Как пишет «Прессбол», теоретические шансы на Париж-2024 сохраняет и Александра Саснович (97-я ракетка мира), которая может продвинуться в заветный пул после исключения из него отказников, травмированных и т.д.

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