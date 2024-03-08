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Цена на золото обновила исторический рекорд

  • 8.03.2024, 1:02
Цена на золото обновила исторический рекорд

Стоимость растет на фоне ослабления курса доллара США.

Цена на золото достигла нового исторического максимума и продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Так, апрельские контракты на нью-йоркской бирже Comex выросли на 6,35 доллара – до 2164,55 доллара за унцию.

Издание Trading Economics отмечает, что ралли поддерживается ослаблением курса доллара США и снижением доходности гособлигаций. Это, со своей стороны, обусловлено ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США в ближайшее время начнет снижать процентные ставки на фоне ухудшения ситуации в экономике страны.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры оценивают в 70% вероятность ее снижения Федрезервом в июне.

Также аналитики рынка ожидают, что цена на золото будет еще выше, поскольку «бычьи» настроения остаются доминантными.

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