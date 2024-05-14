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В белорусском спорте жалуются на проблемы с деньгами

  • 14.05.2024, 17:55
  • 1,502
В белорусском спорте жалуются на проблемы с деньгами

«Приходится просить по чуть-чуть».

Играющий тренер волейбольного клуба «Энергия» из Гомеля Роман Аплевич признался, что у команды тяжелая финансовая ситуация, сообщает Sport5.by.

«Приходится к каждому [спонсору] приходить и просить по чуть-чуть. С финансовой стороны все очень сложно. Но, я надеюсь, что в этом году мы обратим на себя внимание, и ситуация со спонсорами станет немного лучше. Я очень на это надеюсь. Не хочется говорить лишнего, но ситуация с финансами не очень хорошая», — заявил Аплевич.

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