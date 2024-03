Появилось видео фантастической игры Шаранговича в матче НХЛ

Белорусский форвард стал первой звездой, обеспечив победу «Калгари» над «Тампой».

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» в гостях одолел «Тампу-Бэй» со счетом 6:3.

Белорусский форвард «Флэймз» Егор Шарангович играл в центре первого звена. Его партнерами стали Джонатан Юбердо и Мэтт Коронато, пишет belarushockey.com.

На 12-й минуте Шарангович справился с давлением за воротами соперника, отдал шайбу Драйдену Ханту, который переправил шайбу в сетку.

Some nice work by Sharky and a perfect finish from Huntsy 🔥 pic.twitter.com/034DzaSMsy — Calgary Flames (@NHLFlames) March 8, 2024

На 27-й минуте уже сам Шарангович замкнул точный пас Юбердо.

A perfect dish from Huby and Sharky's patented finish? Yeah, that lamp was lit. pic.twitter.com/7QhLfjmSJ5 — Calgary Flames (@NHLFlames) March 8, 2024

На 29-й минуте Шарангович мощным щелчком обескуражил вратаря «Тампы» Андрея Василевского, оформив дубль.

What a shot, Sharky 😤 pic.twitter.com/VMkS3ye1b0 — Calgary Flames (@NHLFlames) March 8, 2024

На 47-й минуте Шарангович бросил от синей линии, Блэйк Коулман удачно подставил клюшку, и шайба зашла в сетку. У Шаранговича стало 4 (2+2) очка в игре.