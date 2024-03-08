Умер заслуженный артист Беларуси Вениамин Захаров 8.03.2024, 15:54

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Ему было 55 лет.

В пятницу, 8 марта, умер танцовщик, заслуженный артист Беларуси Вениамин Захаров. Ему было 55 лет. Информация об этом появилась в телеграм-канале Национального театра оперы и балета Беларуси.

Вениамин Захаров родился в 1969 году в Минске. В 18 лет стал артистом Национального театра оперы и балета Беларуси, а в 23 уже был ведущим мастером сцены. За свою балетную карьеру Вениамин Захаров выходил на сцену более тысячи раз — в главных партиях в балетах «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Кармен-сюита», «Дон Кихот» и др.

В 1996 году Захаров получил Государственную премию за партию киевского князя Владимира в балете «Страсти (Рогнеда)» Андрея Мдивани, поставленном Валентином Елизарьевым, о событиях белорусской истории.

После окончания карьеры Захаров работал репетитором по балету в Музыкальном театре и преподавал актерское мастерство в Белорусской хореографической гимназии-колледже.